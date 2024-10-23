Джеррард придумал, как не пропускать матчи «Ливерпуля». Пострадавшие от этого решения − футболисты в «Аль-Иттифака»

Легенда и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард покинул клуб уже девять лет назад, но его любовь к «красным» с тех пор ничуть не угасла. Сейчас англичанин возглавляет клуб саудовской лиги «Аль-Иттифак» и идет с ним в середине таблицы.

Сегодня Джеррард и его тренер вратарей Джон Ахтерберг ненадолго присоединились к благотворительному стриму The Redmen TV, на котором сообщили, что продолжают следить за судьбой «Ливерпуля».

Причем Стиви Джи даже заявил, что ставит тренировки «Аль-Иттифака» так, чтобы они не пересекались с матчами «Ливерпуля». Некоторые из таких поздних занятий даже вызывали у игроков протест.

«Мы с Джоном не раз следили за этим [чтобы тренировки и матчи не пересекались]. Мы составили расписание с учетом матчей «Ливерпуля». Теперь игроки меня понимают: мы тренируемся в 9 или даже 10 часов вечера!»

Мы бы не были бы так уверены, что понимают, Стиви!