📹20-летний Руни заплатил кучу денег за вечеринку у P. Diddy. Вот что тогда сделала его жена Колин

На этой неделе в социальных сетях завирусилось видео с благотворительного футбольного аукциона 2006 года. На нем известный американский рэпер P. Diddy, он же Шон Комбс, предлагает победителю торгов отправиться с ним на ночную вечеринку в Нью-Йорк.

Легенда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни делает ставку в 150 тысяч долларов, и никто из присутствующих не может ее повторить. Тогда Комбс обещает пригласить форварда на «безостановочную вечеринку со множеством сексуальных девушек».

На тот момент Руни было 20 лет и он попал в кадр вместе с бывшим защитником «Челси» и сборной Англии Эшли Коулом, а Комбс был на сцене вместе с ведущими Дэвидом Бекхэмом и Грэмом Нортоном.

P. Diddy говорит Уэйну, что изменит его как человека. «После того, как он приедет в Нью-Йорк, мы, вероятно, станем кузенами», − добавил Комбс. − Это будет безостановочная вечеринка со множеством сексуальных дам».

Вот только ни на какую вечеринку Уэйн Руни не пошел. Причем по очевидной причине.

В 2011 году P. Diddy стал гостем шоу Грэма Нортона. Он рассказал, что Уэйна Руни и Рио Фердинанда, которого также позвали на вечеринку, не пустили на нее. Якобы форварда не пустила его жена Колин.

Нортон спросил: «Мне всегда было интересно, а они вообще поехали? Это произошло?»

На что P. Diddy ответил: «Нет, их жены не разрешили им приехать. Я серьезно. Я не знаю, почему».

Сейчас у Шона Комбса совсем другие дела: он ждет суда по обвинению в секс-торговле и рэкете. Рэпер не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, ему отказали в освобождении под залог. В случае вынесения обвинительного приговора рэперу грозит вплоть до пожизненного.

Как же пронесло Уэйна Руни!