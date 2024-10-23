🥵 Легенды АПЛ сцепились на тему «Золотого мяча» – и лишь один поддержал Винисиуса

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Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс сцепились на тему будущего обладателя «Золотого мяча».

Вопрос простой: «Винисиус должен получить «Золотой мяч»?

Ричардс твердо заявил: «Родри».

Каррагер парировал: «Винисиус».

Анри вступил: «Винисиус ничего не показал на Кубке Америки. «Золотой мяч» за Родри».

Каррагер ответил: «Реал Мадрид» думает, что у них лучшие футболисты в мире. У них всегда есть такой игрок. Сейчас это Вини».

А вы за кого?