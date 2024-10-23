🥵 Легенды АПЛ сцепились на тему «Золотого мяча» – и лишь один поддержал Винисиуса
Студия CBS Sports продолжает поставлять контент.
Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс сцепились на тему будущего обладателя «Золотого мяча».
Вопрос простой: «Винисиус должен получить «Золотой мяч»?
Ричардс твердо заявил: «Родри».
Каррагер парировал: «Винисиус».
Анри вступил: «Винисиус ничего не показал на Кубке Америки. «Золотой мяч» за Родри».
Каррагер ответил: «Реал Мадрид» думает, что у них лучшие футболисты в мире. У них всегда есть такой игрок. Сейчас это Вини».
А вы за кого?