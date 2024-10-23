🔥 Роналду кичится статистикой, но есть нюанс - если бы не травмы, то его бы обогнал даже Неймар. Смотрите сами 😳

Все голы Криштиану Роналду имеют видеодоказательства - и это прекрасно. Но какой в этом смысл, если кто-то забьет ещё больше?

Из достойных соперников пока только Лионель Месси. Но вот интересный факт: после 700 матчей на профессиональном уровне Роналду уступал в эффективности не только Лео, но и Неймару.

По голам у португальца было небольшое преимущество - 448 против 433. А вот по голевым передачам никакой интриги нет и подавно - 147 против 244 в пользу бразильца.

Сейчас сравнение невозможно, поскольку португалец сильно оторвался. Но этому есть объяснение, ведь у него уже на счету более 1300 матчей, тогда как у бразильца нет и 800.

А как бы все могло сложиться...