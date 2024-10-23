Новый король ЛЧ? Винисиус доминирует в еврокубке сразу по шести важным показателям

Вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор готовится стать обладателем «Золотого мяча». Если в сборной Бразилии у него получается далеко не все, то в клубе дела идут намного лучше.

Бразильский аккаунт Sofascore в соцсети X поделился статистическими данными, которые подчеркивают четырехлетнее доминирование бразильца в шести ключевых показателях.

Ни один футболист в мире не забил больше голов в последних четырех розыгрышах Лиги чемпионов, чем Винисиус − 35 голов. На втором месте − Килиан Мбаппе с 30 мячами, а третий − Роберт Левандовски с 27-ю.

Он же отдал больше всех голевых передач − пятнадцать. Преследователи − Кевин Де Брюйне и Джуд Беллингем, у которых по десять.

Кроме того Винисиус лидирует по числу ключевых передач − 75. За ним идут Йозуа Киммих (73) и Джек Грилиш (68).

Четвертая сильная сторона − дриблинг. Со 125-ю успешными попытками у Винисиуса огромное превосходство над преследователями: Рафаэл Леау сделал таких 84, а у Килиана Мбаппе всего 79.

Еще одна победа, которая связана с дриблингом и подвижностью игрока − выигранные дуэли. Таких у вингера набралось аж 245 штук, что больше чем у Беллингема (202) и Кингсли Комана (161).

И последний ключевой показатель − количество совершенных действий в штрафной соперника. Тут Винисиус Жуниор вновь первый − 321. Второе и третье место также у игроков «Мадрида» − Мбаппе (286) и Родриго (177).

Кроме этого Винисиус занимает вторые месте по таким показателям как количество ударов (108), фолов на нем (70) и созданным моментам (14).