😱 Вы не поверите, где мог оказаться Руни в 2010-м. Он даже подал запрос на трансфер!
Уэйн Руни назвал три клуба, к которым он мог присоединиться в 2010 году.
Оказывается, англичанин действительно хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» и даже подал руководству запрос на трансфер. Информация подтверждена изданием The Guardian.
У Руни испортились отношения с Алексом Фергюсоном, который считал, что Уэйн не проявляет должного уважения к клубу.
Тем не менее, ситуация разрешилась, когда Руни подписал новый долгосрочный контракт с «красными дьяволами».
«Был двухдневный период, когда я был готов поехать в Испанию.
В идеале, я бы хотел уйти в «Барселону», но, скорее всего, это был бы «Реал Мадрид». «Челси» тоже был среди вариантов.
Я помню, как сидел в один день и думал: «Представь, что ты играешь в этой «Барселоне»: Месси, Хави, Иньеста и Бускетс». В то время Лео не играл плеймейкера, он действовал шире.
Я думал, что мог бы идеально вписаться», - признался нападающий.
Представили Уэйна в сине-гранатовом обличии?