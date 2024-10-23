😱 Вы не поверите, где мог оказаться Руни в 2010-м. Он даже подал запрос на трансфер!

Уэйн Руни назвал три клуба, к которым он мог присоединиться в 2010 году.

Оказывается, англичанин действительно хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» и даже подал руководству запрос на трансфер. Информация подтверждена изданием The Guardian.

У Руни испортились отношения с Алексом Фергюсоном, который считал, что Уэйн не проявляет должного уважения к клубу.

Тем не менее, ситуация разрешилась, когда Руни подписал новый долгосрочный контракт с «красными дьяволами».

«Был двухдневный период, когда я был готов поехать в Испанию.

В идеале, я бы хотел уйти в «Барселону», но, скорее всего, это был бы «Реал Мадрид». «Челси» тоже был среди вариантов.

Я помню, как сидел в один день и думал: «Представь, что ты играешь в этой «Барселоне»: Месси, Хави, Иньеста и Бускетс». В то время Лео не играл плеймейкера, он действовал шире.

Я думал, что мог бы идеально вписаться», - признался нападающий.

Представили Уэйна в сине-гранатовом обличии?