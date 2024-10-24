Герои тура ЛЧ: звезды «Реала» и «Барсы» с хет-триками, партнер Головина и внезапно забившие впервые

У троих меньше 1% владения.

Это самые эффективные игроки 3-го тура в фэнтези ЛЧ на Спортсе . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Рафинья, полузащитник, «Барселона» (9,93%) – 17 очков

Сделал первый хет-трик в Лиге чемпионов, еще и против «Баварии». Бразилец в сумасшедшей форме, он сейчас один из лучших в мире. Дальше у «Барселоны» в календаре «Црвена Звезда» и «Брест» – Рафинья обязателен.

Винисиус, полузащитник, «Реал» (28,49%) – 17 очков

Хет-триком принес волевую победу над «Боруссией». Лучший в матче по ударам (7). Единственный игрок в этом сезоне топ-5 лиг, у кого 20+ ключевых передач и 20+ успешных обводок. Дальше у «Реала» по графику «Милан» и «Ливерпуль». Нет четкого ответа, нужен ли на эти матчи Винисиус?

Такуми Минамино, полузащитник, «Монако» (0,59%) – 16 очков

У Минамино дубль и ассист против «Црвены Звезды», его признали лучшим игроком матча. «Монако» в отличной форме, в этом сезоне еще не проигрывали, следующие две игры против «Болоньи» и «Бенфики», вполне можно рассмотреть партнера Александра Головина в команду.

Хуанпе, защитник, «Жирона» (0,18%) – 12 очков

Впервые сыграл в Лиге чемпионов и сразу же забил. Один удар – один гол. Испанец провел лишь два матча в этом сезоне, да и календарь дальше у «Жироны» сложный: «ПСВ», «Штурм» и «Ливерпуль». Не вариант.

Тейани Рейндерс, полузащитник, «Милан» (0,64%) – 12 очков

Сделал дубль в ворота «Брюгге» и принес «Милан» первую победу в ЛЧ. Это лишь третий голландец с дублем за «Милан» в Лиге чемпионов после Марко ван Бастена и Кларенса Зеедорфа. Это его первые голы и в сезоне, и вообще в турнире. «Я мечтал, я ждал этих первых голов в Лиге чемпионов. Я ждал одного, а пришло два», – сказал Рейндерс после матча на Sky.

Дедлайн 4-го тура – 19:45 мск во вторник, 5 ноября . Стартуем матчами «ПСВ» – «Жирона» и «Слован» – «Динамо Загреб».