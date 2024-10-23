«Пожалуйста, повтори это». Фанаты «Барсы» просят Ольмо еще раз исполнить его красивейший гол «Баварии»

Матч «Барселоны» и «Баварии» – один из самых долгожданных в Лиге чемпионов на любой стадии. И он уже сегодня.

Настроения в лагере фанатов каталонцев оптимистичные: «Барса» обыгрывает всех в Ла Лиге (проиграли лишь раз – полуосновным составом), Ханси Флик влюбляет примерно всех, вернулись Гави и Фермин Лопес.

Но особенное внимание сегодня будет к Дани Ольмо (если, конечно, сыграет). Болельщики «Барселоны» просят его повторить выдающийся гол мюнхенцам в прошлом сезоне. Испанец изящным финтом ушел от Маттейса де Лигта и прокинул мяч через Свена Ульрайха.

💭 «Дани, можно попросить тебя сделать это сегодня?»

💭 «Пожалуйста, повтори это»

💭«70-я минута. Ольмо выходит со скамейки и делает 1+1. «Барселона» побеждает 3:2. На следующее утро мы видим такое же видео, но Дани в футболке «Барсы».