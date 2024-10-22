«Хави - мой кумир. «Барса» Гвардиолы произвела революцию». Киммих снова похвалил «Барселону» и выбесил фанов «Баварии» 😡

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих вновь заговорил о «Барселоне».

В преддверии матча Лиги чемпионов с каталонским клубом немец упомянул, как сильно на его игре сказалось влияние испанской команды.

«Барса» и испанская сборная оставили на мне свой след. Хави Эрнандес был моим кумиром. «Барса» Пепа Гвардиолы произвела революцию в футболе.

Уйду ли я в «Барсу» свободным агентом? Никогда не говори никогда», - заявил Киммих.

💭 «Так что ты говоришь, Киммих, после этого сезона ты присоединишься к ним в качестве свободного агента?»

💭 «Начинается загрузка Киммиха в «Барселону».

💭 «Ты можешь пойти в «Барсу», если не хочешь титулы».

💭 «Кажется, что этот защитник раскачивает лодку».

Напомним, «Барселона» завтра сыграет с «Баварией» в рамках третьего тура Лиги чемпионов.