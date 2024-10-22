💥 «Я немного зол на них». Индзаги признался, что у него есть претензии к Роналду и Месси 😳

Экс-нападающий «Милана» и «Ювентуса» Филиппо Индзаги признался, что у него есть претензии к Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

«По правде говоря, я немного зол на Роналду и Месси.

Из-за них кажется, что у меня и Рауля мало забитых голов», - пожаловался итальянец.

Напомним, что на счету Индзаги 197 голов за клубную карьеру. Рауль отличился 292 раза.

В соцсетях поддержали итальянца.

💭 «Представьте, какие ощущения у Суареса и Левандовски, которые играют одновременно с ними».

💭 «Они уничтожили все бомбардирские рекорды».

💭 «Но те, кому посчастливилось увидеть игру Пипо Индзаги, знают, что он был элитным игроком».

💭 «Он прав. Статистика - плохой способ, чтобы судить о игроках».

💭 «Если тебя раздражает Роналду, то это твоя проблема».