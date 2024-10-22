Блогер-Роналду закончился? Кажется, ютуб-канал Криштиану всем надоел... 🥱
Не так давно мы восхищались успехами Криштиану Роналду в роли ютуб-блогера. Но... кажется, успех был временным.
Нет сенсации в том, что контент португальца стремительно теряет интерес фанатов - хайп спал и удивить интернет уже довольно сложно. Но все же нельзя игнорировать темпы падения - они сокрушительные.
За последние 12 дней у португальца вышло четыре видео, но ни одно из них не набрало и 2 млн просмотров.
Для фигуры Роналду, будем честны, это очень слабый результат. Для сравнения - так все начиналось.
В топ-20 самых популярных видео нет ни одного ролика, выпущенного в этом месяце. Лучший результат - 23-е место. Про еду.
Роналду-блогер закончился?
Роналду же пришел с огромной командой профи и ни для кого не секрет, что этот ютуб канал ему совсем не нужен. Но хайпанул знатно)
Похвали меня Джорджина
Позвали меня Пирс
Похвали меня Мендеш
Потом сёстры Авейру
И всё,четыре серии а ну про еду тоже выложил,что дальше ? А дальше вата