Икарди заблокировал карты Нары, но Ванда не растерялась и продолжила зарабатывать на контенте для OnlyFans🍓

Одна из самых ярких и скандальных пар в футболе Мауро Икарди и Ванда Нара летом объявили о своем (очередном) расставании.

Видимо сейчас обе стороны настроены решительно, поскольку сообщается, что нападающий «Галатасарая» распорядился о блокировке всех банковских карт супруги.

Но Ванда не растерялась и просто активнее продолжила выкладывать фотографии на OnlyFans. Некоторые из них стали доступны общественности.

Нара и Икарди состоят в браке с 2014 года. У них две дочери – 2015 и 2016 годов рождения.