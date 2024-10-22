Экс-звезду сборной Германии могут оштрафовать - все из-за использования пиротехники на стадионе

Лукас Подольски недавно завершил игровую карьеру, сыграв прощальный матч. Там Лукас сыграл в составе родного «Кельна», а на трибунах было 50 000 болельщиков.

Забавно, но после этой встречи Подольски могут оштрафовать. Дело в том, что во время празднования с фанатами он зажег файер на трибунах, нарушив правила поведения на стадионах в Германии.

За это его могут финансово наказать. Также представители кельнской полиции могут выдать предупреждение клубу.

Штраф должен быть выписан в ближайшие дни.

В составе сборной Германии Подольски выиграл ЧМ-2014, а вместе с «Баварией» в сезоне-2007/08 победил в Бундеслиге.

В составе «Арсенала» в 2014 году он выиграл Кубок Англии, а будучи игроком «Галатасарая» – Кубок и Суперкубок Турции (дважды).