В Бельгии футболисту оторвало палец из-за петарды, которую бросил болельщик на поле – игрок хотел выбросить ее

Игрок в Бельгии находится в реанимации после того, как петарда взорвалась в его руке во время послематчевых празднований. Инцидент произошел после матча низшей лиги между «Мененом» и «Зилебеке» (4:0).

Фабио Скифано, забивший два гола в матче, подобрал брошенную на поле петарду. Когда он попытался избавиться от нее, устройство взорвалось, что привело к серьезным травмам. В сообщениях говорится, что Скифано полностью потерял один палец и половину двух других.

Персонал скорой медицинской помощи быстро оказал помощь. Его срочно доставили в больницу, где сделали операцию. Его текущее состояние остается стабильным.

Фан, бросивший петарду, был идентифицирован и ему грозят потенциальные обвинения в непреднамеренном нападении. Клуб планирует подать гражданский иск и сотрудничает с полицией в расследовании.