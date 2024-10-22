В Бельгии футболисту оторвало палец из-за петарды, которую бросил болельщик на поле – игрок хотел выбросить ее
Игрок в Бельгии находится в реанимации после того, как петарда взорвалась в его руке во время послематчевых празднований. Инцидент произошел после матча низшей лиги между «Мененом» и «Зилебеке» (4:0).
Фабио Скифано, забивший два гола в матче, подобрал брошенную на поле петарду. Когда он попытался избавиться от нее, устройство взорвалось, что привело к серьезным травмам. В сообщениях говорится, что Скифано полностью потерял один палец и половину двух других.
Персонал скорой медицинской помощи быстро оказал помощь. Его срочно доставили в больницу, где сделали операцию. Его текущее состояние остается стабильным.
Фан, бросивший петарду, был идентифицирован и ему грозят потенциальные обвинения в непреднамеренном нападении. Клуб планирует подать гражданский иск и сотрудничает с полицией в расследовании.