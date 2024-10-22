Рафинья готовится сыграть 100-й матч за «Барсу» на пике формы и после оваций болельщиков
Рафинья удостоился оваций во время матча «Барселона»-«Севилья» (5:1). Сначала после перерыва, совершенно неожиданно, а потом, когда Ханси Флик решил заменить его на Фермина.
Такое признание Рафинья получил во время своего 99 матча за «Барсу». Завтра ему предстоит юбилейная, 100-ая игра – она выпадет на встречу с «Баварией» в Лиге чемпионов, тоже на домашнем стадионе.
Оцените статистику Рафиньи:
2022/23
Матчи: 50
Голы: 10
Ассисты: 12
2023/ 24
Матчи 37
Голы: 10
Ассисты: 13
2024/25
Матчи:12
Голы: 6
Ассисты: 7
Всего матчей: 99
Бразилец подобрался к круглой дате в самый лучший момент своей карьеры в каталонском клубе. Уже мало кто сомневается, что потратить на него 55 млн евро, было правильным решением.