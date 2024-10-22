Рафинья готовится сыграть 100-й матч за «Барсу» на пике формы и после оваций болельщиков

Рафинья удостоился оваций во время матча «Барселона»-«Севилья» (5:1). Сначала после перерыва, совершенно неожиданно, а потом, когда Ханси Флик решил заменить его на Фермина.

Такое признание Рафинья получил во время своего 99 матча за «Барсу». Завтра ему предстоит юбилейная, 100-ая игра – она выпадет на встречу с «Баварией» в Лиге чемпионов, тоже на домашнем стадионе.

Оцените статистику Рафиньи:

2022/23

Матчи: 50

Голы: 10

Ассисты: 12

2023/ 24

Матчи 37

Голы: 10

Ассисты: 13

2024/25

Матчи:12

Голы: 6

Ассисты: 7

Всего матчей: 99

Бразилец подобрался к круглой дате в самый лучший момент своей карьеры в каталонском клубе. Уже мало кто сомневается, что потратить на него 55 млн евро, было правильным решением.