«Он мусульманин?»: в сети обсуждают странные жесты Трента во время матча «Ливерпуль» - «Челси»

«Ливерпуль» на выходных победил дома «Челси» 2:1.

Перед началом матча с «синими», во время минуты молчания, можно было заметить довольно неожиданные действия от Трента Александра-Арнольда.

Он продемонстрировал жест, который похож на мусульманский «дуа».

Его в исламе используют во время молитв с целью обратиться к Аллаху. Хотя он не завершил жест до конца – не протер руками глаза, как это обычно делают.

К тому же это не впервые, когда защитник «Ливерпуля» был замечен в процессе выполнения подобного жеста. В августе перед матчем с «Брентфордом» он также разорвал соцсети, когда якобы выполнил «дуа».

Юный англичанин учился в католической начальной школе Святого Матвея на Квинс-Драйв в Уолтоне, а затем присоединился к школе Святой Марии в Кросби и Рейнхилл Хай из-за ее связи с Ливерпулем.

Мнение фанов в соцсетях разделилось. Кто-то обрадовался неожиданному «переходу» из одной религии в другую:

📝 «Он не афиширует этого».

📝 «Пусть Аллах направит его к Исламу».

📝 «Влияние Салаха и Мане».