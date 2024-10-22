Неймар наконец-то вернулся, пропустив почти год: семья бразильца мило отреагировала на трибунах

Неймар наконец-то вернулся. Он вышел на замену в матче азиатской Лиги чемпионов и провел на поле полчаса, хотя и появился на 77-й минуте – «Аль-Хилаль» и «Аль-Айн» доиграли аж до 90+16.

18 октября 2023-го Неймар травмировался в матче отбора к ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. Позже стало известно о повреждении крестообразных связок и мениска. Бразилец пролечился целый год.

На матче была семья бразильца, ее показали, когда Ней выходил на поле:

Летом 2023 года бразилец перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль» за 90 миллионов евро.