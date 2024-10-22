Умное вложение или полный провал🤑: оцениваем финансовую грамотность топ-клубов по их самым дорогим трансферам

Топ-клубы могут позволить себе лучшее и лучших. Они не скупятся и вкладываются не только в молодые таланты, но и в суперзвезд, способных обеспечить результат здесь и сейчас не только на поле, но и в зоне маркетинга.

Но всегда ли безумные траты оправданы?

Специализированный портал Score 90 собрал топ-5 самых дорогих приобретений ряда европейских грандов.

Давайте оценим, какой клуб наилучшим образом вложил деньги?

Самый дорогой трансфер в истории «Реала» явно разочаровал - Эден Азар большую часть карьеры в клубе провел на скамейке запасных или в лазарете. Зато остальные крупные вложения «сливочных» оправдали себя.

Ситуация у «Барселоны» с дорогими подписаниями неоднозначная. Несмотря на безусловный талант всех пяти игроков, зарекомендовать себя смогли только Неймар и Френки де Йонг, Гризманну, Дембеле и Коутиньо мешали травмы и недоверие тренеров.

У «МЮ» все сложно с вложениями. Ни один из дорогостоящих трансферов команды не смог оправдать ожиданий болельщиков.

А вот руководство «Ливерпуля» можно похвалить! Пока рано делать однозначные выводы по Нуньесу и Собослаи, но хороший задел положен.

В «Манчестер Сити» тоже грамотно распоряжаются финансами. Грилишу и Гвардиолу нужно еще время, чтобы полностью оправдать высокую цену, но мы в них верим.

Оценить вложения «Ювентуса» сложно. Криштиану и Игуаин стали выдающимися бомбардирами клуба, но так и не смогли принести ему желанную победу в Лиге чемпионов. Маттейс де Лигт покинул Италию всего через два сезона в «Юве», Артур стал самым настоящим разочарованием, надежды на Влаховича пока есть...

В «Интере» неплохо распоряжаются финансами, а кроме того, нельзя не отметить, что стоимость даже самых дорогих трансферов итальянского гранда существенно ниже, чем у вышеперечисленных клубов.