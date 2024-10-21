📹Да как он не забил? В азиатской ЛЧ Тоуни с нескольких метров дважды пробил во вратаря 🤯

Сегодня прошел третий тур азиатской Лиги чемпионов. В одном из матчей встретились катарский «Аль-Райян» и саудовский «Аль-Ахли» Айвена Тоуни, Рияда Мареза, Франка Кессиэ и Роберто Фирмино. Саудовцы победили со счетом 2:1, а англичанин захочет забыть этот день как можно быстрее.

На 63-й минуте, когда на табло был счет 2:0 в пользу «Аль-Ахли», один из самых высокооплачиваемых игроков Саудовской Аравии получил мяч в штрафной соперника. Защитники серьезно ошиблись и у английского форварда был вагон времени, чтобы принять решение.

Тоуни выбрал наихудшее, нанеся первый удар слету прямо во вратаря. Когда тот уже оказался на газоне, Айвен получил вторую попытку и вновь ударил в голкипера.

Ворота «Аль-Райяна» защищал 37-летний Пауло Виктор, который в Европе засветился в «Маритиму» и «Газиантепспоре», а большую часть карьеры играл во «Фламенго» и «Гремио».

В Саудовской Аравии Айвен Тоуни зарабатывает больше, чем супербомбардир «Аль-Хилаля» Александар Митрович, но при этом уступает сразу шестерым игрокам − Роналду, Бензема, Неймару, Марезу, Мане и Кулибали. И все же это на 510 тысяч евро больше, чем у второго самого высокооплачиваемого английского футболиста в мире Харри Кейна.