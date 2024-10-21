Баттл продолжается! В Ла Лиге Месси обходит Роналду по одному важному голевому показателю, но есть нюанс

Футбольные болельщики продолжают сравнивать испанские показатели Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И это несмотря на то, что оба довольно продолжительное время не играют в Ла Лиге.

На этот раз фанаты дошли до довольно важного показателя − победные голы. Для любого форварда важен забитый мяч, но еще круче, если он принес твоей команде победу.

Благодаря Transfermarkt мы узнали, что экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси своими голами 124 раза приносил клубу три очка. Следом за ним идет его заклятый товарищ из «Мадрида» Криштиану Роналду − 88 голов.

Внимательный пользователь заметит, что у аргентинца намного больше матчей в Ла Лиге, чем у португальца. Если перевести эту статистику в проценты (количество победных голов от общего числа), то картина будет выглядеть немного иначе:

Криштиану Роналду − 30,1%;

Лионель Месси − 23,8%;

Уго Санчес − 23,3%;

Луис Суарес − 21,7%;

Луис Арагонес − 16,2%;

Карим Бензема − 15,2%;

Сантильяна − 14,5%;

Антуан Гризманн − 14,3%;

Рауль − 13%;

Кини − 12,9%.

Наибольший скачок делает Луис Суарес, поднимаясь с десятой строки на четвертое место. Рауль наоборот опустился с общего пятого на девятое.