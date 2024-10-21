Баттл продолжается! В Ла Лиге Месси обходит Роналду по одному важному голевому показателю, но есть нюанс
Футбольные болельщики продолжают сравнивать испанские показатели Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И это несмотря на то, что оба довольно продолжительное время не играют в Ла Лиге.
На этот раз фанаты дошли до довольно важного показателя − победные голы. Для любого форварда важен забитый мяч, но еще круче, если он принес твоей команде победу.
Благодаря Transfermarkt мы узнали, что экс-форвард «Барселоны» Лионель Месси своими голами 124 раза приносил клубу три очка. Следом за ним идет его заклятый товарищ из «Мадрида» Криштиану Роналду − 88 голов.
Внимательный пользователь заметит, что у аргентинца намного больше матчей в Ла Лиге, чем у португальца. Если перевести эту статистику в проценты (количество победных голов от общего числа), то картина будет выглядеть немного иначе:
Криштиану Роналду − 30,1%;
Лионель Месси − 23,8%;
Уго Санчес − 23,3%;
Луис Суарес − 21,7%;
Луис Арагонес − 16,2%;
Карим Бензема − 15,2%;
Сантильяна − 14,5%;
Антуан Гризманн − 14,3%;
Рауль − 13%;
Кини − 12,9%.
Наибольший скачок делает Луис Суарес, поднимаясь с десятой строки на четвертое место. Рауль наоборот опустился с общего пятого на девятое.
Вы можете по голам сравнить Де Брюйне с Суаресом??
Вы можете по голам сравнить Бернарду Сильву с Ходандом??
Вы можете сравнить по голам Азара с Златоном???
Вы можете сравнить по голам Салаха с Бензема???
Нет, так как сравнение с чистой 9 и Плеймейкером, вингеров не справедливо. Но Месси все равно в отличие от других футболистов даёт бой любому ЦН.
Или выиграли 3:2 , по ходу проирывая 2:0, тут все 3 гола важны.
Короче, все голы важны для победы, кроме тех, что забиты при 3:0 например, когда матч в одну калитку.
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