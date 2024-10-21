11 лет назад был забит один из самых красивых голов в истории АПЛ: вы точно не помните этого игрока

Вы могли забыть о существовании Пайтима Касами, который сейчас играет за «Сампдорию» в Серии Б. В 2013 году молодой полузащитник был важной частью «Фулхэма».

Ровно 11 лет назад Касами забил один из самых красивых голов в АПЛ - в ворота «Кристал Пэлас».

Тренер «дачников» Мартин Йол выдавал безумные комплименты: «Этот гол еще лучше, чем вы думаете. Он принял мяч на грудь и пробил в дальний угол. Гол ван Бастена в финале Евро-1988 был другим, нельзя их сравнивать. Но гол Касами лучше!»