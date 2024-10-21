Удаление Салиба и желтая Адарабиойо − в чем разница? Объясняет VAR-эксперт ESPN
Последний тур АПЛ выдался громким не только по результатам, но и по горячим обсуждениям. В двух важных для чемпионской гонки матчах случились похожие эпизоды, которые судьями трактовались по-разному.
Британский VAR-эксперт ESPN Дэйл Джонсон в еженедельном разборе объяснил, почему защитник «Арсенала» Вильям Салиба за фол на Эванилсоне получил красную карточку, а Тосин Адарабиойо из «Челси» за нарушение на Диогу Жоте всего лишь предупреждение.
В первом случае главный судья матча «Арсенала» и «Борнмута» Роб Джонс показал Салиба желтую карточку, но VAR изменил его решение − удаление за лишение очевидной возможности забить гол (DOGSO).
Вот в каком положении были Салиба и Эванилсон в момент фола.
В воскресенье случилась похожая ситуация. Нельзя сказать, что эпизоды одинаковые, но сходств в них действительно много.
Как и в случае с Салиба, Тосин Адарабиойо фолил на Диогу Жоте вдали от ворот, ближе к центральной линии. Важно уточнить, что в матче «Арсенала» судья трактовал эпизод ровно так же, как это делал его коллега из игры «Ливерпуль» − «Челси», но там был важный нюанс.
Есть четыре фактора, которые судьи должны учитывать, когда решают, лишил ли игрок очевидной возможности забить гол (DOGSO), что приводит к удалению:
− расстояние между нарушением и воротами;
− общее направление игры;
− вероятность сохранения или получения контроля над мячом;
− расположение и количество защитников.
Так по какому критерию в одном случае фол был на желтую, а во втором − на красную. Все дело в том, что в игре «Ливерпуля» и «Челси» мяч шел в сторону левого фланга защищающейся команды, а не в сторону ворот. Ливай Колуилл был на подстраховке, что ставит под сомнение то, что Жота получил бы контроль над мячом.
На видео видно, что Салиба никто не страховал, а другой игрок «Арсенала» был слишком далеко от эпизода, тогда как у «Челси» в эпизоде участвовало, не двое, а трое футболистов. Именно поэтому Вильям получил удаление, а Адарабиойо остался на поле.
А вы согласны с таким объяснением от эксперта? Пишите в комментариях.
Слишком далеко, слишком близко. Наверное, и успели сравнить спринтерские скорости. защитников и нападающих) Жота так то не старпер, чтобы его успел догнать Коллвилл . Если уж так судить, то траектории Эванильсона и Уайта должны были пересечься, поскольку Эванильсону тоже надо было бежать не паралллельно боковой, а под углом для лучшей позиции для удара.
Такой бред несут эти так называемые эксперты в оправдание судей за их странное судейство.
Четкий факт в обоих случаях - последний защитник фолит на игроке, который без фола бы убежал бы 1 на 1 с вратарем. Это красная в обоих случаях должна быть