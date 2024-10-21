Удаление Салиба и желтая Адарабиойо − в чем разница? Объясняет VAR-эксперт ESPN

Последний тур АПЛ выдался громким не только по результатам, но и по горячим обсуждениям. В двух важных для чемпионской гонки матчах случились похожие эпизоды, которые судьями трактовались по-разному.

Британский VAR-эксперт ESPN Дэйл Джонсон в еженедельном разборе объяснил, почему защитник «Арсенала» Вильям Салиба за фол на Эванилсоне получил красную карточку, а Тосин Адарабиойо из «Челси» за нарушение на Диогу Жоте всего лишь предупреждение.

В первом случае главный судья матча «Арсенала» и «Борнмута» Роб Джонс показал Салиба желтую карточку, но VAR изменил его решение − удаление за лишение очевидной возможности забить гол (DOGSO).

Вот в каком положении были Салиба и Эванилсон в момент фола.

В воскресенье случилась похожая ситуация. Нельзя сказать, что эпизоды одинаковые, но сходств в них действительно много.

Как и в случае с Салиба, Тосин Адарабиойо фолил на Диогу Жоте вдали от ворот, ближе к центральной линии. Важно уточнить, что в матче «Арсенала» судья трактовал эпизод ровно так же, как это делал его коллега из игры «Ливерпуль» − «Челси», но там был важный нюанс.

Есть четыре фактора, которые судьи должны учитывать, когда решают, лишил ли игрок очевидной возможности забить гол (DOGSO), что приводит к удалению:

− расстояние между нарушением и воротами;

− общее направление игры;

− вероятность сохранения или получения контроля над мячом;

− расположение и количество защитников.

Так по какому критерию в одном случае фол был на желтую, а во втором − на красную. Все дело в том, что в игре «Ливерпуля» и «Челси» мяч шел в сторону левого фланга защищающейся команды, а не в сторону ворот. Ливай Колуилл был на подстраховке, что ставит под сомнение то, что Жота получил бы контроль над мячом.

На видео видно, что Салиба никто не страховал, а другой игрок «Арсенала» был слишком далеко от эпизода, тогда как у «Челси» в эпизоде участвовало, не двое, а трое футболистов. Именно поэтому Вильям получил удаление, а Адарабиойо остался на поле.

А вы согласны с таким объяснением от эксперта? Пишите в комментариях.