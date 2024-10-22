Герои тура АПЛ: спаситель «Сити», мегаэффективный Салах, вратарь под приятный календарь

И Джейми Варди.

Это самые эффективные игроки 8-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Майкл Кин, защитник, «Эвертон» (0,51%) – 11 очков

Майкл забил после стандарта, но не головой, как все привыкли, а пушечным ударом с левой ноги. Это уже второй гол в сезоне, но с выздоровлением Мартина Брэйтуэйта защитник наверняка присядет.

Мохамед Салах, полузащитник, «Ливерпуль» (50,92%) – 11 очков

У египтянина два результативных действия против «Челси»: реализованный пенальти и классная голевая на Кертиса Джонса. Причем у Салаха всего два удара за игру, но в нужные моменты матча, как обычно не подвел.

Кертис Джонс, полузащитник, «Ливерпуль» (0,07%) – 9 очков

Провел классный матч против «Челси»: заработал пенальти забил победный мяч. Очень круто врывался в штрафную, лучший игрок матча. Но при наличии Мохамеда Салаха, Трента Александер-Арнолда и других тяжело будет найти место Кертису.

Джон Стоунз, защитник, «Манчестер Сити» (0,48%) – 8 очков

Стоунз – главный спаситель «Манчестер Сити», при всего двух выходах в старте принес ничью с «Арсеналом» и победу против «Вулверхэмптона». Если закрепится в основе, будет хорошей альтернативой Йошко Гвардиолу и Рико Льюису.

Матц Зельс, вратарь, «Ноттингем Форест» (17,78%) – 8 очков

Зельс второй тур подряд делает семь сэйвов. Это третий сухой матч «Форест» в сезоне, оборона выглядит здорово, а дальше приятный календарь: «Лестер» и «Вест Хэм».

Дедлайн 9-го тура – в 22:00 мск в пятницу, 25 октября . Начнется игрой «Лестер» – «Ноттингем Форест».