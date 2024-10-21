Лучшие друзья Джорджины - это бриллианты💎Невеста Роналду ослепляет блеском в новом кампейне ювелирного дома
Великолепная Джорджина Родригес продолжает сотрудничество с ювелирным домом Pasquale Bruni. Невеста Криштиану Роналду - муза новой коллекции бренда. Она представила новинки в видео в социальных сетях.
Бриллианты очень к лицу Джорджине, что не могли не отметить многочисленные поклонники девушки в инстаграме.
💬«Тут все идеально».
💬«Великолепная»
💬«Настоящая королева для короля».
💬«Получилось просто роскошно».
Джорджина ранее неоднократно сотрудничала с Pasquale Bruni, выбирая украшения итальянского бренда для многочисленных красных дорожек и публичных мероприятий.