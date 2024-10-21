Лучшие друзья Джорджины - это бриллианты💎Невеста Роналду ослепляет блеском в новом кампейне ювелирного дома

Великолепная Джорджина Родригес продолжает сотрудничество с ювелирным домом Pasquale Bruni. Невеста Криштиану Роналду - муза новой коллекции бренда. Она представила новинки в видео в социальных сетях.

Бриллианты очень к лицу Джорджине, что не могли не отметить многочисленные поклонники девушки в инстаграме.

💬«Тут все идеально».

💬«Великолепная»

💬«Настоящая королева для короля».

💬«Получилось просто роскошно».

Джорджина ранее неоднократно сотрудничала с Pasquale Bruni, выбирая украшения итальянского бренда для многочисленных красных дорожек и публичных мероприятий.