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Лучшие друзья Джорджины - это бриллианты💎Невеста Роналду ослепляет блеском в новом кампейне ювелирного дома

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Великолепная Джорджина Родригес продолжает сотрудничество с ювелирным домом Pasquale Bruni. Невеста Криштиану Роналду - муза новой коллекции бренда. Она представила новинки в видео в социальных сетях.

Бриллианты очень к лицу Джорджине, что не могли не отметить многочисленные поклонники девушки в инстаграме.

 💬«Тут все идеально».

 💬«Великолепная»

 💬«Настоящая королева для короля».

 💬«Получилось просто роскошно».

Джорджина ранее неоднократно сотрудничала с Pasquale Bruni, выбирая украшения итальянского бренда для многочисленных красных дорожек и публичных мероприятий.

Джорджина Родригес
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