Златан, Мбаппе, Неймар в числе топ-10 игроков Золотой эпохи «ПСЖ»🤑Смотрим, как Катар изменил Париж

«ПСЖ» - один из самых молодых клубов европейского футбола, 21-й век стал поистине преобразующим для парижан.

Поглощение Qatar Sports Investments (QSI) в 2011 году позволило клубу стать доминирующей силой французского футбола.

Успех стоил дорого - QSI потратила беспрецедентные суммы на бесчисленное количество звездных футболистов, в том числе осуществив самый дорогой трансфер в истории футбола.

С 2011 года через «ПСЖ» прошли многие выдающиеся игроки. Давайте посмотрим на топ-10 лучших.

Блез Матюиди

Один из первых игроков QSI Матюиди оказался в «ПСЖ» в 2011 году всего за 8 млн евро. Блез был ключевой частью полузащиты вместе с Тиаго Моттой.

Француз быстро стал любимцем болельщиков и отплатил за эту поддержку почти 300 матчами, 33 голами и 29 результативными передачами. За время работы в клубе он завоевал 16 наград, прежде чем присоединиться к «Ювентусу» в 2017 году.

Лионель Месси

Парижская команда воспользовалась финансовыми трудностями «Барселоны», чтобы подписать аргентинскую мегазвезду в 2021 году, однако попытка построить одну из самых грозных атак в истории футбола провалилась.

Но Месси все равно блистал: в 75 матчах он забил 67 голов — причем его второй и последний сезон получился особенно плодотворным, несмотря на то, что аргентинцу было уже 35 лет - он забил 21 гол и отдал 20 результативных передач на пути к «Золотому мячу».

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария провел значительную часть своей карьеры в «ПСЖ», где он сумел забить 212 голов в 295 матчах.

Ди Мария был стабилен на протяжении своего семилетнего пребывания в Париже, вызывая всевозможные проблемы у соперников своим дриблингом, кроссами и дальними ударами преимущественно с правого фланга.

Марко Верратти

Марко Верратти свои лучшие годы провел в «ПСЖ», отыграв более десяти лет на «Парк де Пренс» и зарекомендовав себя как один из лучших опорных полузащитников.

Итальянец был стержнем команды в 2010-х и позже, сыграв 416 матчей и став вторым по этому показателю в истории клуба, уступая только Маркиньосу. Верратти ушел из «ПСЖ» в 2023 году, завоевав 22 трофея.

Маркиньос

Лидер «ПСЖ» провел более 10 лет во французской столице, Маркиньос будет считается одним из лучших приобретений в истории клуба.

Бразилец проявил себя как центральный защитник высшего уровня и был капитаном команды в течение последних пяти лет, выделяясь в решающих моментах. Он отыграл 450 матчей и продолжает играть.

Тиаго Силва

Тиаго Силва помог клубу стать той силой, которой он является сегодня в европейском футболе.

Силва собрал множество индивидуальных и командных наград, выступая в центре обороны, сыграв более 300 матчей и выиграв семь титулов Лиги 1 в качестве капитана.

Бразильский футболист был одним из лучших центральных защитников на планете на протяжении своего пребывания в Париже.

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани был одним из лидеров атаки «ПСЖ». 200 голов в 300 матчах ставят его на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Его лучшим сезоном стал 2016/17, когда он забил невероятные 35 голов в 36 играх Лиги-1, добавив еще 14 в кубковых соревнованиях. Кавани ушел из «ПСЖ» с бесчисленными медалями и в статусе любимца болельщиков.

Неймар

Неймар — один из величайших игроков, когда-либо носивших темно-синюю футболку парижского клуба.

Бразилец стал главным подписанием эпохи QSI: «ПСЖ» заплатил за него «Барселоне» 222 млн евро.

Хотя в течение семи лет Неймар радовал болельщиков красивой игрой, его время в Париже в конечном итоге было омрачено травмами и неспособностью достичь победы в Лиге чемпионов.

Ней ушел в «Аль-Хилаль» в 2023 году, забив 195 голов всего в 173 матчах. после того, как его отношения с клубом и болельщиками испортились.

Златан Ибрагимович

Златан, возможно, начал эру суперзвезд «ПСЖ», привлекая внимание всего мира.

Он был лучшим бомбардиром Лиги 1 трижды, забив невероятные 38 мячей в чемпионате в своем последнем сезоне. У шведа 156 голов и 56 результативных передач всего в 180 матчах, а также четыре чемпионства во Франции.

Перешедший из «Миалан» всего за 20 млн евро, Златан, несомненно, является самым выгодным приобретением в современной истории «ПСЖ» и настоящей легендой на «Парк де Пренс».

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе — человек, который добился наибольшего успеха с точки зрения голов и стабильности в клубе. Обладая невероятным темпом и разрушительной способностью завершать атаки, он является самым смертоносным нападающим, которого когда-либо видел французский футбол.

Цифры Мбаппе в «ПСЖ» восхищают: капитан сборной Франции забил 256 голов в 308 матчах, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю, опередив Кавани на 56 мячей. Его 108 результативных передач также не следует недооценивать.

Однако, как и Неймар, он не смог обеспечить эту победу в Лиге чемпионов, и его отношения с клубом ухудшились, в течении нескольких лет пытался уйти в «Реал Мадрид». Тем не менее, Мбаппе стоил каждого цента из 180 млн евро, которые «ПСЖ» заплатил за него «Монако» в 2017 году.