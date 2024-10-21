Месси может снова стать соперником «Реала»

«Интер Майями» выиграл регулярный чемпионат МЛС и стал предпоследней командой, получившей путевку на обновленный Клубный чемпионат мира ФИФА, который состоится будущим летом в США с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 клуба.

В «Интер Майями» играют такие футболисты, как Лео Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба, а возглавляет их еще один каталонец Тата Мартино. Бывшие звезды «Барселоны» снова могут стать соперниками «Реала», который представит Испанию на турнире вместе с «Атлетико».

После подтверждения участия «Интера Майями» в Клубном чемпионате мира, осталось узнать еще только одну команду-участницу. 32-ая путевка будет разыграна в финале Кубка Либертадорес, который состоится 30 ноября в Буэнос-Айресе.