Марадона призывал «Реал» подписать Мбаппе еще в 2017 году — Перес тогда отказался по одной причине

Появилось видео, в котором Диего Марадона вспоминает свою встречу с Флорентино Пересом в 2017 году, когда он посоветовал президенту «Реала» подписать Килиана Мбаппе.

Молодой Килиан тогда еще играл в «Монако».

Ответ Переса? «Но у меня уже есть Роналду».

Прошло семь лет и несколько неудачных попыток привезти француза в Мадрид, и Флорентино таки добился своего.

Всего за 12 матчей за клуб Мбаппе забил восемь голов и даже выиграл свой первый трофей – Суперкубок УЕФА.