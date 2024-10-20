Марадона призывал «Реал» подписать Мбаппе еще в 2017 году — Перес тогда отказался по одной причине
Появилось видео, в котором Диего Марадона вспоминает свою встречу с Флорентино Пересом в 2017 году, когда он посоветовал президенту «Реала» подписать Килиана Мбаппе.
Молодой Килиан тогда еще играл в «Монако».
Ответ Переса? «Но у меня уже есть Роналду».
Прошло семь лет и несколько неудачных попыток привезти француза в Мадрид, и Флорентино таки добился своего.
Всего за 12 матчей за клуб Мбаппе забил восемь голов и даже выиграл свой первый трофей – Суперкубок УЕФА.