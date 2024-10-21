Фэнтези
5 мин.

Холанд проснется, Мбаппе разозлится, «Интер» разнесет – что будет в туре ЛЧ? И кого брать в фэнтези

82

Дедлайн – 19:45 мск во вторник.

Главные вопросы перед 3-м туром фэнтези Лиги чемпионов.

Кто идеальный капитан на тур?

Ключевой вопрос, потому что важно не промахнуться – каждый тур кто-то забивает много.

mails: Эрлинг Холанд, хоть он и не забивает три матча подряд в АПЛ, в последнем матче против «Вулверхэмптона» вообще не нанес ни одного удара, но игра в ЛЧ домашняя и против «Спарты», а Холанд наверняка будет злой. Главное – чтобы вышел в основе. 

У Килиана Мбаппе соперник не аутсайдер, а «Боруссия», забившая «Селтику» в прошлом туре семь мячей, но «Дортмунд» часто и много пропускает: в семи матчах 12 мячей, и это еще с «Баварией» и «Байером» не играли. Мбаппе в чемпионате Испании лучший по ударам (41). 

Кристиан Пулишич в прекрасной форме, в шести из семи последних игр были результативные действия, уже есть гол с пенальти. У «Милана» домашний матч против «Брюгге», составы знать будем.

Uralan Adjinjal. В фэнтези пятый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста.

– Эрлинг Холанд. Потенциал заноса от двух до 22 фэнтези-очков – больше, чем у любого другого.

Potsel. Более четырех лет в фэнтези. Победитель группового этапа Лиги чемпионов в прошлом сезоне на Fanteam.

– Холанд, если вы наверху таблицы, иначе можно сильно прогореть. Но я я бы рискнул и сделал капитаном Фила Фодена. Англичанин отдыхал в последнем туре АПЛ, вышел лишь на замену. Без Кевина де Брюйне он на стандартах, плюс есть дальние удары, чего нет у Холанда.

Топ полузащитников на тур – кто это?

Лучший выбор на ключевой позиции.

mails: Пулишич обязателен, и хоть после «Брюгге» будет «Реал», дальше у «Милана» в календаре «Слован» и «Црвена Звезда». Фил Фоден в последнем туре АПЛ вышел на замену и сделал ассист, должен быть в основе против «Спарты». В прошлом туре ЛЧ у него два результативных действия.

Uralan Adjinjal: Флориан Виртц, если будет готов (проверяйте ориентировочные составы) и Винисиус под веселую «Боруссию».

Potsel: премиум-полузащитников ищем в результативных матчах, поэтому обращаем внимание на Фодена (хоть он далеко не в лучшей форме), это с запасом лучший выбор в полузащите в «Сити».

Второй выбор – Винисиус , так как «Реал» мотивирован, а бразилец участвует почти во всех голах. У Пулишича восемь результативных действий в восьми матчах Серии А, он забил «Ливерпулю» в первом туре ЛЧ. Леандро Троссард – претендент в мою команду на тур. Ранняя замена в чемпионате, возможное отсутствие Сака , букмекерские котировки – все говорит, что нужно его брать.

Какой матч будет самый результативный, а какой – низовой?

Главные ориентиры в туре.

mails: результативность ждем от «Реала» с «Боруссией», «Барселоны» с «Баварией» и в матче «Янг Бойз» – «Интер». «Дортмунд» сам играет в атаку и дает сопернику. «Барса» и мюнхенцы даже друг против другая вряд ли откажутся от атакующих принципов, а «Интер» просто может много забить кризисным швейцарцам, они ведь низко даже у себя в чемпионате.

А мало голов должно быть у «Ювентуса» со «Штутгартом». Команда Тиаго Мотты пропустила лишь один мяч в чемпионате Италии за восемь игр. Хотя в ЛЧ за два матча больше – три, в прошлом туре красную получил основной вратарь. Возможно, мало голов будет у «Атлетико» с «Лиллем». Французская команда здорово сдержала в прошлом туре «Реал» и вполне может повторить это с другой мадридской командой.

Uralan Adjinjal: У «Сити» (против «Спарты») и «Арсенала» (против «Шахтера») самая значительная разница в классе с соперниками. Но с таким количеством матчей тотал больше 5,5 голов может быть пробит и в самой неожиданной игре. «Барселона» – «Бавария» может стать таким матчем в теории, но больше я верю в ТМ2,5 с голом Харри Кейна.

Potsel: «Манчестер Сити» – «Спарта» и «Реал» – «Боруссия» Д могут быть самыми результативными. «Дортмунд» лидер в ЛЧ, много забивают в сезоне, но пропускают от более слабых соперников. А «Реалу» нужно реабилитироваться за поражение от «Лилля». Плюс есть сверхмотивация Мбаппе после скандала во время международной паузы.

В номинации «cухой матч» отдам предпочтение «Астон Вилле» – «Болонье». Команда Эмери обыграла «Фулхэм» в гостях, потратила много сил основного состава. «Болонья» умеет сушить не только в своем чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Дедлайн 3-го тура19:45 мск во вторник, 22 октября. Стартуем матчами «Милан» – «Брюгге» и «Монако» – «Црвена Звезда».

Фото: Gettyimages/Dean Mouhtaropoulos / Staff, Christian Bruna / Stringer

logoЮвентус
logoШтутгарт
logoБавария
logoБарселона
logoЭрлинг Холанд
logoКилиан Мбаппе
logoКристиан Пулишич
logoЯнг Бойз
logoИнтер
logoАтлетико
logoЛилль
logoФилип Фоден
logoБукайо Сака
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФэнтези
logoЛеандро Троссард
logoВинисиус Жуниор