Холанд проснется, Мбаппе разозлится, «Интер» разнесет – что будет в туре ЛЧ? И кого брать в фэнтези

Дедлайн – 19:45 мск во вторник.

Главные вопросы перед 3-м туром фэнтези Лиги чемпионов .

Кто идеальный капитан на тур?

Ключевой вопрос, потому что важно не промахнуться – каждый тур кто-то забивает много.

mails: Эрлинг Холанд , хоть он и не забивает три матча подряд в АПЛ, в последнем матче против «Вулверхэмптона» вообще не нанес ни одного удара, но игра в ЛЧ домашняя и против «Спарты», а Холанд наверняка будет злой. Главное – чтобы вышел в основе.

У Килиана Мбаппе – соперник не аутсайдер, а «Боруссия», забившая «Селтику» в прошлом туре семь мячей, но «Дортмунд» часто и много пропускает: в семи матчах 12 мячей, и это еще с «Баварией» и «Байером» не играли. Мбаппе в чемпионате Испании лучший по ударам (41).

Кристиан Пулишич в прекрасной форме, в шести из семи последних игр были результативные действия, уже есть гол с пенальти. У «Милана» домашний матч против «Брюгге», составы знать будем.

Uralan Adjinjal. В фэнтези пятый год, автор телеграм-канала «Лучшая фэнтези-лига мира» и ведущий одноименного подкаста .

– Эрлинг Холанд. Потенциал заноса от двух до 22 фэнтези-очков – больше, чем у любого другого.

Potsel. Более четырех лет в фэнтези. Победитель группового этапа Лиги чемпионов в прошлом сезоне на Fanteam.

– Холанд, если вы наверху таблицы, иначе можно сильно прогореть. Но я я бы рискнул и сделал капитаном Фила Фодена . Англичанин отдыхал в последнем туре АПЛ, вышел лишь на замену. Без Кевина де Брюйне он на стандартах, плюс есть дальние удары, чего нет у Холанда.

Топ полузащитников на тур – кто это?

Лучший выбор на ключевой позиции.

mails: Пулишич обязателен, и хоть после «Брюгге» будет «Реал», дальше у «Милана» в календаре «Слован» и «Црвена Звезда». Фил Фоден в последнем туре АПЛ вышел на замену и сделал ассист, должен быть в основе против «Спарты». В прошлом туре ЛЧ у него два результативных действия.

Uralan Adjinjal: Флориан Виртц , если будет готов (проверяйте ориентировочные составы) и Винисиус под веселую «Боруссию».

Potsel: премиум-полузащитников ищем в результативных матчах, поэтому обращаем внимание на Фодена (хоть он далеко не в лучшей форме), это с запасом лучший выбор в полузащите в «Сити».

Второй выбор – Винисиус , так как «Реал» мотивирован, а бразилец участвует почти во всех голах. У Пулишича восемь результативных действий в восьми матчах Серии А, он забил «Ливерпулю» в первом туре ЛЧ. Леандро Троссард – претендент в мою команду на тур. Ранняя замена в чемпионате, возможное отсутствие Сака , букмекерские котировки – все говорит, что нужно его брать.

Какой матч будет самый результативный, а какой – низовой?

Главные ориентиры в туре.

mails: результативность ждем от «Реала» с «Боруссией», «Барселоны» с «Баварией» и в матче «Янг Бойз» – «Интер». «Дортмунд» сам играет в атаку и дает сопернику. «Барса» и мюнхенцы даже друг против другая вряд ли откажутся от атакующих принципов, а «Интер» просто может много забить кризисным швейцарцам, они ведь низко даже у себя в чемпионате.

А мало голов должно быть у «Ювентуса» со «Штутгартом». Команда Тиаго Мотты пропустила лишь один мяч в чемпионате Италии за восемь игр. Хотя в ЛЧ за два матча больше – три, в прошлом туре красную получил основной вратарь. Возможно, мало голов будет у «Атлетико» с «Лиллем». Французская команда здорово сдержала в прошлом туре «Реал» и вполне может повторить это с другой мадридской командой.

Uralan Adjinjal: У «Сити» (против «Спарты») и «Арсенала» (против «Шахтера») самая значительная разница в классе с соперниками. Но с таким количеством матчей тотал больше 5,5 голов может быть пробит и в самой неожиданной игре. «Барселона» – «Бавария» может стать таким матчем в теории, но больше я верю в ТМ2,5 с голом Харри Кейна.

Potsel: «Манчестер Сити» – «Спарта» и «Реал» – «Боруссия» Д могут быть самыми результативными. «Дортмунд» лидер в ЛЧ, много забивают в сезоне, но пропускают от более слабых соперников. А «Реалу» нужно реабилитироваться за поражение от «Лилля». Плюс есть сверхмотивация Мбаппе после скандала во время международной паузы.

В номинации «cухой матч» отдам предпочтение «Астон Вилле» – «Болонье». Команда Эмери обыграла «Фулхэм» в гостях, потратила много сил основного состава. «Болонья» умеет сушить не только в своем чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

Дедлайн 3-го тура – 19:45 мск во вторник, 22 октября . Стартуем матчами «Милан» – «Брюгге» и «Монако» – «Црвена Звезда».

Фото: Gettyimages /Dean Mouhtaropoulos / Staff, Christian Bruna / Stringer