Бонифасе попал в страшную аварию после матча «Байера»: разбитая машина, рука в крови

Виктор Бонифасе попал в серьезную автомобильную аварию после победы «Байера» над «Айнтрахтом» в Бундеслиге в субботу. Игрок сборной Нигерии поделился фотографиями в социальных сетях.

Сообщается, что 23-летний игрок был доставлен в больницу после инцидента, он опубликовал селфи с больничной койки. К счастью, он, похоже, избежал серьезных травм.

Виктор написал: «Спасибо Богу».

Он также поделился видео, на котором показан порез на его руке.

Всего за несколько часов до инцидента форвард сыграл решающую роль в победе «Байера» со счетом 2:1, забив победный гол на 71-й минуте.