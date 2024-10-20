Неймар рассказал, без чего не может жить: после этих слов вы по-другому посмотрите на бразильца

Неймар, который пропустил почти год из-за травмы после перехода в саудовский «Аль-Хилаль» (и еще большую часть своей карьеры до этого), расплакался на одном из интервью.

После этих слов вы можете изменить свое мнение о бразильце.

«Больше всего в жизни я люблю играть в футбол. Я страдаю каждый день, когда я вне игры. Это ранит меня больше всего»

Неймар может вернуться на поле в ближайшем матче «Аль-Хилаля». Завтра клуб из Саудовской Аравии сыграет на выезде с «Аль-Айном» из ОАЭ в Лиге чемпионов Азии. Неймар включен в заявку команды на игру.

Последний раз Неймар выходил на поле 18 октября 2023 года. Вингер порвал крестообразную связку колена в матче за сборную Бразилии против Уругвая в отборе к ЧМ-2026.