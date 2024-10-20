Игроки «Атлетико Б» обманули судью: убедили, что он показал вторую желтую не тому игроку

В третьем по значимости дивизионе Испании произошел курьезный случай.

В 9-м туре Примеры RFEF вторая команда «матрасников» принимала дома клуб из Уэльвы. Один из игроков мадридцев подавал со штрафного и во время суеты в штрафной был зафиксирован фол на футболисте «Рекреативо». За отмашку против соперника игроку должны были дать вторую желтую.

Однако игрокам «Атлетико Б» удалось убедить судью, что нарушал правила другой игрок, после чего арбитр изменил свое решение и показал желтую другому.

Но дело в том, что сфолил именно тот, кому и показали желтую карточку в первый раз.

Команды доиграли в равных составах, сыграв 0:0.