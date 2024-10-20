Легендарное: 4 обладателя «Золотого мяча» вместе чеканят мяч. Они даже не напрягаются

Одно из главных исторических видео в футболе: перед матчем легенд четыре обладателя «Золотого мяча» собрались почеканить мяч.

Здесь Кака (выиграл «ЗМ» в 2007-м), Андрей Шевченко (2004), Луиш Фигу (2000) и Ривалдо (1999). Звезды даже не напрягались, исполняя порой трудные касания.

На этом видео не только четыре «Золотых мяча», но и четыре Лиги чемпионов (каждый брал по разу). 64 трофея, 1205 голов, 713 голевых передач.