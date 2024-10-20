Мастер-класс Анчелотти: исправил ошибку в тактике, перевернул игру, а после матча взял вину на себя

Мадридский «Реал» не без трудностей обыграл «Сельту» в гостях (2:1). Карло Анчелотти выпустил опорника Орельена Тчуамени на позицию крайнего полузащитника – команда не сразу привыкла.

Тчуамани выглядел потерянным, его часто проходили из-за не лучшего выбора позиции для отбора. «Сельта» свободно действовала в центре поля, а Эдуардо Камавинга получал слишком много работы в первом и начале второго тайма.

Анчелотти внес корректировки, выпустив на поле Модрича и Родриго и придав команде сбалансированности, а после матча заявил, что его план не сработал:

«Мы пробовали на этой позиции Тчуамени, но у нас ничего не вышло. Это была моя ошибка».