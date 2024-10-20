😱 У Спалетти невероятная коллекция футболок: от Роналду, до Мальдини. Но самого главного игрока вам не отгадать 😳
Видели коллекцию футболок Лучано Спалетти?
А стоит. Тренер сборной Италии провел экскурсию для журналистки Dazn Italia во времена работы в «Наполи».
Только посмотрите, с какой любовью и бережностью Лучано хранит эти футболки. Но среди них есть одна – самая важная.
«Тотти был для меня фундаментальным игроком. У меня есть все его футболки, и даже та, которую мы принесли ему домой, когда он получил травму», – признался Спалетти.
Нашли самую ценную?