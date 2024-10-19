Игрок «Баварии» развелся с беременной женой – фанатов шокировала мизерная сумма алиментов, которые он хочет платить

Полузащитник «Баварии» Жоау Пальинья развелся с Патрисией Пальхарес, с которой провел в браке пять лет.

У пары есть двухлетний сын и экс-возлюбленная Пальиньи беременна еще одним ребенком. Конечно, после развода встал вопрос алиментов. В суде пара хотела согласовать детали документов, футболист мизерную сумму алиментов.

Жоау зарабатывает каждый месяц почти 1 млн евро, но предложил выплачивать своей бывшей жене лишь 500 евро на воспитание собственного сына.

Такую дерзость не достаточно приветливо встретили в соцсетях. Фанов возмутило это:

📝 «Люди до сих пор шокированы тем, что футболисты могут быть мудаками?»

📝 «Бедный ребенок».

Но есть и пользователи, которые считают, что такой суммы хватит:

📝 «В Португалии для воспитания ребенка обычно достаточно 1000 евро в месяц, при этом каждый из родителей вносит по 500. Финансовые обязательства Пальиньи заключаются исключительно в содержании ребенка, а не в покрытии расходов его бывшей жены».