💥 «Самая глупая вещь, которую я читал». Пике предложил два радикальных решения для европейского футбола – речь о календаре
Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике решил выступить с предложением по реформированию футбольного календаря.
Испанец считает, что европейские топ-лиги должны сократить число клубов в высших дивизионах с 20 до 16, что поможет уменьшить количество игр и разгрузить календарь.
Вторая инициатива Пике: отмена Лиги Наций и планов по расширению Клубного чемпионата мира.
Идеи интересные и понятные, но любопытно, что думают об этом ценители футбола.
💭 «Лига наций должна быть отменена. В ней нет смысла».
💭 «Оставьте чемпионаты в покое, но откажитесь от некоторых международных матчей».
💭 «Первый пункт – это самая глупая вещь, которую я читал. А второй одобряю».
💭 «Но ведь мы и снижаем зарплаты для игроков, верно? Доходы от телевидения снизятся. Игроки буду на курортах вместо работы».
💭 «Да, лига наций – пустая трата времени».
💭 «УЕФА это не понравится. Все, чего хотят руководящие органы, это деньги. Их не волнуют игроки, фанаты или команда».
💭 «Никому не нужны советы от изменщика».