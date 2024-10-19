💥 «Самая глупая вещь, которую я читал». Пике предложил два радикальных решения для европейского футбола – речь о календаре

Экс-защитник «Барселоны» Жерар Пике решил выступить с предложением по реформированию футбольного календаря.

Испанец считает, что европейские топ-лиги должны сократить число клубов в высших дивизионах с 20 до 16, что поможет уменьшить количество игр и разгрузить календарь.

Вторая инициатива Пике: отмена Лиги Наций и планов по расширению Клубного чемпионата мира.

Идеи интересные и понятные, но любопытно, что думают об этом ценители футбола.

💭 «Лига наций должна быть отменена. В ней нет смысла».

💭 «Оставьте чемпионаты в покое, но откажитесь от некоторых международных матчей».

💭 «Первый пункт – это самая глупая вещь, которую я читал. А второй одобряю».

💭 «Но ведь мы и снижаем зарплаты для игроков, верно? Доходы от телевидения снизятся. Игроки буду на курортах вместо работы».

💭 «Да, лига наций – пустая трата времени».

💭 «УЕФА это не понравится. Все, чего хотят руководящие органы, это деньги. Их не волнуют игроки, фанаты или команда».

💭 «Никому не нужны советы от изменщика».