Фати вместо Ямаля. Стартовый состав «Барселоны» на матч против «Севильи»

Рафинья тоже отдохнет.

1. Оборона

Ожидается классическая четверка. Пенья продолжит быть основным вратарем. Ханси Флик пока не видит причин менять его на Щенсны.

2. Полузащита

В заявку вернулись Фермин Лопес, Дани Ольмо и Гави, но никто из них пока не готов играть больше 30 минут. Френки де Йонг тоже испытывает дискомфорт и рискует начать матч со скамейки запасных. В таких условиях особого выбора у Флика нет.

3. Нападение

Ламин Ямаль досрочно покинул распоряжение сборной из-за перенапряжение и пока непонятно рискнет ли тренерский штаб выпустить его с первых минут. Сложная ситуация и с Рафиньей, который сыграл два матча за сборную Бразилии и перелетел через весь океан.

Ханси Флик на пресс-конференции сделал акцент, что для него в приоритете матчи против «Баварии» и «Реала», однако упустить очки в игре против «Севильи» будет очень обидно. Придется и ротацию применить и постараться обыграть сильного соперника.

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