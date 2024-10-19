👺 Один из трех критериев вручения «Золотого мяча» – честная игра. Тогда что вообще в числе номинантов делает Винисиус? 🤬
Винисиус умудрился настолько испортить свою репутацию, что даже не каждый фанат мадридского «Реала» решится выступить в его защиту.
Менее чем через месяц мы узнаем обладателя «Золотого мяча», и поскольку фланговый нападающий «Мадрида» в числе фаворитов, давайте вспомним три заветных правила.
Первое и главное: «Золотой мяч» вручается за индивидуальные выступления, напорство и стойкий характер.
Второе: Командные успехи и достижения.
Третье: Достоинство и честная игра.
И очевидно, что победитель должен подходить под все три параметра. Но как можно назвать «это» честной игрой?
Серьезно?
Очевидно кому, кликбейтеру, решившему похайповать? И как можно "подходить" под неизмеримый КРИТЕРИЙ (а не параметр)? Ну да, Винисиус ведёт себя довольно гадко, но при этом не пересекает ту грань, за которой начинаются вещи, наказываемые длительными отстранениями, потому нельзя сказать, что его поведение нивелирует все его неоспоримые достоинства. Я сам считаю, что Золотой Мяч должен получить Карвахаль, но такие набросы - это несерьёзно.