👺 Один из трех критериев вручения «Золотого мяча» – честная игра. Тогда что вообще в числе номинантов делает Винисиус? 🤬

Винисиус умудрился настолько испортить свою репутацию, что даже не каждый фанат мадридского «Реала» решится выступить в его защиту.

Менее чем через месяц мы узнаем обладателя «Золотого мяча», и поскольку фланговый нападающий «Мадрида» в числе фаворитов, давайте вспомним три заветных правила.

Первое и главное : «Золотой мяч» вручается за индивидуальные выступления, напорство и стойкий характер.

Второе : Командные успехи и достижения.

Третье : Достоинство и честная игра.

И очевидно, что победитель должен подходить под все три параметра. Но как можно назвать «это» честной игрой?

Серьезно?