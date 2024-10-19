🤨 Клубный магазин «Барселоны» навестил очень странный покупатель – он потратил почти миллион рублей. Но, кажется, это гениальный бизнес-план 🤯

В клубном магазине «Барселоны» появилась ограниченная серия футболок, выпущенная в коллаборации с группой Coldplay.

Видели презентацию? В этой футболке «Барса» сыграет 26 октября с «Реалом».

Пошито лишь 1899 экземпляров. И если вы думаете «Зачем?», то вот вам живой ответ.

Для него.

Этот парень потратил 8 тысяч евро (838 тысяч рублей) на эксклюзивную атрибутику. Это примерная стоимость 80 футболок.

Но в комментариях раскусили хитреца.

💭 «Он собирается перепродать их с автографами футболистов».

💭 «Он получит автографы игроков, после чего цена каждого из них будет не менее 500 евро».