😳🍓 Теряете интерес к футболу? Смотрите, как эту проблему решил Баллак - это гениально

«Футбол уже не тот» - фраза, которую часто можно услышать в наше время.

Слишком много денег, симуляций, политики - это все так, но разве стоит ставить крест на любимой когда-то игре из-за чьих-то неудачных решений? Вот и Михаэль Баллак так не думает.

Финал Лиги чемпионов - такое событие, которое нельзя пропустить, но иногда очень хочется. И Михаэль гениально использовал прелести нашего времени - технологии.

Немец болел за «Челси» (скорее всего) в матче с «Манчестер Сити» прямо в стриптиз-клубе на Ибице.

Кажется, помогло! Лондонцы ведь выиграли!