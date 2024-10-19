😳🍓 Теряете интерес к футболу? Смотрите, как эту проблему решил Баллак - это гениально
«Футбол уже не тот» - фраза, которую часто можно услышать в наше время.
Слишком много денег, симуляций, политики - это все так, но разве стоит ставить крест на любимой когда-то игре из-за чьих-то неудачных решений? Вот и Михаэль Баллак так не думает.
Финал Лиги чемпионов - такое событие, которое нельзя пропустить, но иногда очень хочется. И Михаэль гениально использовал прелести нашего времени - технологии.
Немец болел за «Челси» (скорее всего) в матче с «Манчестер Сити» прямо в стриптиз-клубе на Ибице.
Кажется, помогло! Лондонцы ведь выиграли!