Уже два игрока «Барсы» признались, что переживают «лучший период в карьере» при Флике. Кто следующий?

Центральный защитник «Барселона» Иньиго Мартинес вцепился в удачу: на фоне травмы Рональда Араухо 33-летний испанец закрепился в основе и чувствует себя счастливым.

«Прошлый сезон был совсем непростым, но в этом году я наслаждаюсь игрой в полную силу. Сейчас я переживаю один из лучших моментов в своей карьере. Когда ты чувствуешь уверенность тренера и товарищей по команде, все идет как по маслу», – сказал Мартинес.

Испанец объяснил, что изменилось с новым тренером:

«С момента своего приезда он старался помочь нам всем, чем мог. Он очень доверяет нам, и мы тоже ему доверяем. Это показывает, что мы получаем удовольствие от игры, что мы выкладываемся на поле, и это дает результаты».

Иньиго стал вторым игроком «Барсы», который признался, что переживает лучший период в карьере после приезда Ханси Флика – ранее то же самое говорил Рафинья.

Также испанский защитник уверен, что «Барселона» готова снова бороться за трофеи: «В этом году мы надеемся выиграть титул. Мы показываем, что работаем очень хорошо, и чувствуем, что знаем, как бороться с любым соперником».