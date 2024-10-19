Уокер выбрал лучшую гостевую раздевалку АПЛ. Похвалил даже гель для душа – но есть нюанс

В свежем эпизоде программы You'll Never Beat Kyle Walker защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал о любимой выездной раздевалке АПЛ.

Посетив множество лучших стадионов Англии, Уокер выбрал лучшую : «Новая раздевалка «Шпор» просто невероятна. Вы бы приняли ее за раздевалку домашней команды».

34-летний англичанин был впечатлен даже гелем для душа: «Там хороший гель для душа. Вам даже не нужно приносить свой. Можно просто воспользоваться их гелем. Это просто фантастика».

Однако он обнаружил и подвох: за этот гель нужно платить: «Я слышал, что если вы возьмете гель для душа, то с выездной команды взимается плата».