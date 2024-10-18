Холанд обожает Испанию, но его трансфер в «Барсу» нереален. Журналист Sky склоняется к варианту с «Реалом»

Норвежский репортер Sky News Патрик Бергер уверяет, что Эрлинг Холанд обязательно доберется до Испании.

По его информации, нападающий без ума от Ла Лиги и очень любит Испанию, из-за чего намерен в ближайшем будущем сменить лигу.

Сам Эрлинг давно тренируется и проводит отпуска в Марбелье.

Ранее сообщалось, что Холанд имеет взаимный интерес к «Барселоне», но по словам журналиста, это трансфер настолько маловероятен, что скорее он окажется в мадридском «Реале».

А хотели бы увидеть Эрлинга в связке с Мбаппе?