🫨 Кавани сказал, что не считает себя гениальным футболистом. Зато назвал четырех других. Но важно то, кого он не назвал... 😏

Эдинсон Кавани - один из лучших нападающих 21 века.

Уругваец стал легендой «ПСЖ» и ярко отыграл в Италии. Но ещё, как оказалось, Эдинсон очень скромный мужчина. Забив больше 400 голов за карьеру, он признался, что не считает себя топ-форвардом.

«Чувствую ли я себя футбольным гением? Нет. Честно говоря, нет. Месси, Неймар, Роналдиньо, Марадона - вот гении.

Я просто футболист, который усердно работает и совершенствует себя. У меня есть жажда забивать, всегда искать цели и добиваться результатов», - заявил Кавани.

Вероятно, вы догадались, что стало главной темой обсуждения среди фанатов.

💭 «Он не назвал Роналду гением. Эдинсон понимает футбол».

💭 «Роналду больше, чем гений».

💭 «Даже экс-партнер португальца знает, что Месси лучше»

💭 «Где пеналду?»