🚨 Опа... Появились странные подробности той самой ночи Мбаппе в Стокгольме

Французский медиагигант L’Équipe приносит мощнейший инсайд, который может многое изменить в скандальном деле об обвинениях Килиана Мбаппе в изнасиловании.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе потратил €100 тысяч в Стокгольме, где и случилось предполагаемое преступление. Журнал же утверждает, что сумма трат игрока достигает €150 тысяч.

Главный момент – €43 тысячи француз потратил на комнату для пинг-понга в ночном клубе . Лишь на одну ночь...

Мнение фанатов «Реала» отметим сливочным маслом.

🧈 «Это его личная жизнь, почему их это волнует???

🧈 «Значит, теперь проблема иметь деньги и тратить их так, как тебе нравится?»

🧈 «Почему это всех волнует?»

💭 «Это серьезная сумма».

💭 «Отличный способ насладиться ночью».

💭 «Странновато вообще-то».