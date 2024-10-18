🚨 Опа... Появились странные подробности той самой ночи Мбаппе в Стокгольме
Французский медиагигант L’Équipe приносит мощнейший инсайд, который может многое изменить в скандальном деле об обвинениях Килиана Мбаппе в изнасиловании.
Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе потратил €100 тысяч в Стокгольме, где и случилось предполагаемое преступление. Журнал же утверждает, что сумма трат игрока достигает €150 тысяч.
Главный момент – €43 тысячи француз потратил на комнату для пинг-понга в ночном клубе. Лишь на одну ночь...
Мнение фанатов «Реала» отметим сливочным маслом.
🧈 «Это его личная жизнь, почему их это волнует???
🧈 «Значит, теперь проблема иметь деньги и тратить их так, как тебе нравится?»
🧈 «Почему это всех волнует?»
💭 «Это серьезная сумма».
💭 «Отличный способ насладиться ночью».
💭 «Странновато вообще-то».