💣 «Реал» жалеет, что подписал Мбаппе. Оказывается, что этого хотел только Перес. У Килиана проблемы даже в раздевалке😮

Журналист Ромен Молина сообщает, что руководство мадридского «Реала» сожалеет о подписании Килиана Мбаппе.

В понедельник Aftonbladet написал, что француза обвиняют в изнасиловании в Стокгольме. Сам футболист активно опровергает информацию.

Известный испанский журналист Молина утверждает, что «Мадрид» недоволен ситуацией с игроком:

«Они сожалеют о том, что привели его. Я гарантирую это. Мне известно это на неофициальном уровне.

Это было совсем не то, чего они ожидали. Трансфер был прихотью Флорентино Переса. Только он хотел его. Ему всегда нужны были большие игроки. У него ранее сложились хорошие отношения с Мбаппе. Клуб недоволен уровнем игры Килиана, который совсем не соответствует ожидаемому. В раздевалке все тоже не очень хорошо, но в этом не обязательно виноват Мбаппе».