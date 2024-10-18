📸🎥 Тер Стеген вернулся к тренировкам! После травмы «крестов» прошло меньше месяца
В конце сентября Тер Стеген порвал «кресты», вратарь перенес операцию и начал долгий процесс восстановления. Немец уже приступил к индивидуальным тренировкам на базе клуба!
«Барса» делится видео:
И немного фотографий.
Марка-Андре будет заменять Войчех Шченсны. Вероятно, поляк дебютирует уже 20 октября – в матче против «Севильи».
Пожелаем Тер Стегену скорее вернуться в строй!
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