📸🎥 Тер Стеген вернулся к тренировкам! После травмы «крестов» прошло меньше месяца

В конце сентября Тер Стеген порвал «кресты», вратарь перенес операцию и начал долгий процесс восстановления. Немец уже приступил к индивидуальным тренировкам на базе клуба!

«Барса» делится видео:

И немного фотографий.

Марка-Андре будет заменять Войчех Шченсны. Вероятно, поляк дебютирует уже 20 октября – в матче против «Севильи».

Пожелаем Тер Стегену скорее вернуться в строй!

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