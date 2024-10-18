В АПЛ будет жарко: «Ливерпуль» принимает «Челси», а главные болельщицы располагаются на трибунах😍🍓

Клубный футбол возвращается после международной паузы! В это воскресенье в Премьер-лиге ожидается громкое противостояние: «Ливерпуль» примет «Челси» на «Энфилде».

Команда Арне Слота является лидером чемпионата, набрав 18 очков после семи туров. У подопечных Энцо Марески 14 очков и четвертая строчка в АПЛ.

Важную роль в таком ярком матче сыграют и болельщики на трибунах, прежде всего - болельщицы.

Давайте посмотрим, кто будет поддерживать футболистов «Ливерпуля» и «Челси».

За звездного новичка «Ливерпуля» Федерико Кьезу болеет его жена Лючиа.

За еще одного представителя «красных» Доминика Собослаи переживает невеста Борка.

За лидера «Челси» Энцо Ферандеса болеет жена Валентина.

Марка Кукурелью из «синих» поддерживает очаровательная супруга Клаудия.

За Луиса Диаса из команды хозяев поля болеет жена Гера.

За игрой футболиста «Челси» Уэсли Фофана будет наблюдать жена Кирин.