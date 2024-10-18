На Нани написали заявление в полицию – он присвоил футболку болельщика, который просил у него автограф🫠

Болельщик обвинил бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Нани в краже футболки после того, как он попросил ее подписать.

Инцидент, о котором сообщили в полицию, произошел возле стадиона португальского клуба «Эштрела Амадора», где сейчас играет 37-летний футболист.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как Нани разговаривает с болельщиком, находясь за рулем своего автомобиля.

Фотография полицейского отчета была опубликована на Reddit.

Вот что говорит потерпевший: «Нани украл у меня футболку, на которой он должен был поставить свой автограф. Около трех или четырех недель назад я просматривал объявления и нашел НЕОФИЦИАЛЬНУЮ футболку (которую он не носил), но на ней были нашивки, чтобы она выглядела как официальная футболка. В четверг я отправился на стадион и хотел получить автограф Нани после тренировки. Как только он увидел футболку, тут же спросил, откуда я ее взял. Я объяснил, что купил ее, и даже показал доказательство этому. Он схватил футболку, затем повесил на пассажирское сиденье своей машины, закрыл окно и уехал. Несколько минут я был в полном шоке от того, что только что произошло... Я пошел в полицию, написал заявление. Я намерен вернуть футболку или, по крайней мере, свои деньги - 225 евро за нее заплатил».

Видимо Нани предположил, что это все-таки его оригинальная футболка с триумфального для португальцев Евро-2016, которая была у него украдена. Но это не так - у футболки, в которой Нани играл на Евро другой дизайн игрового номера.