Экс-игрок «Реала» набил тату с именем будущего ребенка. Но тест ДНК показал, что отец не он 🤯

Винисиус Тобиас набил себе тату на ноге с именем ребенка от бывшей девушки Ингрид Лима, но ДНК тест показал, что малышка Майте не имеет к нему отношения.

20-летний футболист, вернувшийся в «Шахтер» после двух лет аренды в «Мадриде», почувствовал неладное и решил сделать тест на отцовство, но поздновато. В итоге обнаружилось, что дочь Ингрид Лимы вовсе не его дочь. В Бразилии разразился скандал.

Оказалось, что бразильская модель была неверна футболисту. По ходу пьесы выяснилось, что и у самого Винисиуса совесть не чиста – он тоже изменял бывшей девушке, пока они состояли в отношениях, просто последствий этих измен в виде младенцев не было.